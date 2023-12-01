許家傑夥鞏姿希重燃對拉丁舞熱情 黃瀅仴露背舞衣吸晴
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無線娛樂新聞台報導：許家傑、鞏姿希（Krystl）、黃瀅仴及關浩揚呢日換上一身拉丁舞裝扮現身一個舞蹈錦標賽記招，四位拉丁愛好者仲應要求分成兩組共舞助興。
許家傑身穿拉丁Deep V貼身舞衣夥拍鞏姿希表演而成為亮點，今次佢哋孖住跳舞，排咗10分鐘已經好合拍，同時令佢哋重燃對拉丁舞熱情，鞏姿希由6歲開始跳拉丁舞，而黃瀅仴同關浩揚亦好耐冇跳拉丁，黃瀅仴一身露背舞衣好吸晴，關浩揚指每次接騷同比賽前會刻意keep fit！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台