許廷鏗自爆與林欣彤去旅行嗌交 透露鄭欣宜將有新計劃
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無線娛樂新聞台報導：許廷鏗Alfred呢日現身機場，為謝茜嘉主持嘅節目最後一集擔任壓軸嘉賓。Alfred話自己曾幻想過喺飛機或者唔同嘅交通工具上唱歌，而今次首度喺機場獻唱，Alfred話感覺相當新鮮。
早前先去完日本同清邁旅行嘅Alfred，透露今次日本之旅發掘咗唔少新事物，同時亦影響到佢音樂上嘅創作。Alfred又話同好友鄭欣宜、林欣彤、鄧小巧嘅旅行，係一個「神奇之旅」，因為每次同佢哋去旅行，即使喺行程中會嗌交，但事後都會更加了解到對方更多，佢仲話同三個旅行夥伴入面，自己同林欣彤就鬧得最勁，但係每次佢哋鬧完交感情都會更好呀。
提到好友欣宜嘅近況，Alfred指一直有同對方聯絡，仲透露對方正籌備緊新嘅計劃，不過詳情就留返對方自己公佈喇！早前Alfred就為鄧小巧嘅網上節目擔任首集嘉賓，節目中小巧都大爆Alfred嘅瘀事，呢日Alfred當然要自己澄清一下啦！
網民點睇？
想請問仲播姓許的做乜, 人地都唔SO你地TVB
Alfred bb oh
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台