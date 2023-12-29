許廷鏗尾場與鄧小巧合唱淚崩舞台 盼明年能與鄭欣宜合作開騷
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無線娛樂新聞台報導：許廷鏗一連三晚吧戶外演唱會呢晚完滿落幕，首次舉行戶外騷嘅Alfred，對演唱會事事都親力親為，仲特登搞咗個市集，令演唱會頓變成音樂祭。
尾場呢晚Alfred同嘉賓鄧小巧合唱時就忍唔住爆喊，仲畀對方笑佢係個大喊包，台上Alfred分享有晚同小巧、鄭欣宜嘅對話，當中佢哋講到如果可以有無限budget，Joyce同小巧都話佢哋做幾多場騷都可以，但係呢個時候Alfred就話覺得自己冇佢哋咁鍾意表演，重提呢件事，小巧就話覺得Alfred係講大話，仲話如果對方真係唔鍾意演出，咁呢三場演唱會係咩事，Alfred聽完就話：「我就係想講，演唱會嚟到最後一場，我真係真心好唔捨得！」
雖然呢晚好友欣宜冇到場，但Alfred就透露有收到對方嘅打氣花花，佢仲話希望喺2024年可以同欣宜一齊挑戰跳唱，佢話自己已經踩入跳唱歌手行列，仲笑言人生咁多年嚟都冇試過做咁多運動，連體重都減咗十幾磅，Alfred話嚟緊同欣宜開騷嘅話，有信心環教返對方透啲動作要點做呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台