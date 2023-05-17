許志安LA續辦巡迴 母親自彈自唱《真的愛你》

無線娛樂新聞台報導：重踏舞台嘅 許志安 喺母親節當日轉往洛杉磯，繼續佢舉行巡迴演出，安仔仲喺現場自彈自唱Beyond嘅《真的愛你》獻畀觀眾，而唔少觀眾喺表演期間以手機燈打氣，又有歌迷叫佢加油，令台上嘅佢情緒一度激動。事後佢仲話見到全場燈光非常感動，亦都話往後會更加珍惜每一次登上舞台嘅機會咁話。