許志安LA續辦巡迴 母親自彈自唱《真的愛你》
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無線娛樂新聞台報導：重踏舞台嘅 許志安 喺母親節當日轉往洛杉磯，繼續佢舉行巡迴演出，安仔仲喺現場自彈自唱Beyond嘅《真的愛你》獻畀觀眾，而唔少觀眾喺表演期間以手機燈打氣，又有歌迷叫佢加油，令台上嘅佢情緒一度激動。事後佢仲話見到全場燈光非常感動，亦都話往後會更加珍惜每一次登上舞台嘅機會咁話。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台