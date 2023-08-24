曾志偉視像現身與行政主席許濤澄清不實報道 輕鬆交代身體狀況

無線娛樂新聞台報導：8月24號有傳報道指電視廣播董事局行政主席許濤及TVB總經理（節目內容營運）曾志偉將會離職，鑑於事件嚴重失實，TVB企業傳訊部於凌晨發出聲明澄清不實報道，當日行政主席許濤亦現身電視城會見傳媒，身處台灣休養中嘅曾志偉，以視像方式現身。