曾志偉視像現身與行政主席許濤澄清不實報道 輕鬆交代身體狀況
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無線娛樂新聞台報導：8月24號有傳報道指電視廣播董事局行政主席許濤及TVB總經理（節目內容營運）曾志偉將會離職，鑑於事件嚴重失實，TVB企業傳訊部於凌晨發出聲明澄清不實報道，當日行政主席許濤亦現身電視城會見傳媒，身處台灣休養中嘅曾志偉，以視像方式現身。
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網民點睇？
祝福早日康服，保重身體，再做多些節目比我哋大眾市民欣賞👍👏💪🫰🙏🏻
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台