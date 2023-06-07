許瑋甯劉俊謙於新劇多對手戲 蘇慧倫拍完驗屍戲即發惡夢

無線娛樂新聞台報導：由台灣演員許瑋甯主演嘅懸疑劇第一季大獲好評，第二季亦拍攝得如火如荼，呢日許瑋甯就連同劇中演員劉俊謙、王識賢、張再興、藤岡靛及蘇慧倫出席記招，許瑋甯仲同大家分享佢飾演嘅角色轉變，佢仲話呢次劇入面會同劉俊謙嘅戲份比較多，問到佢兩個會唔會有感情線？許瑋甯就鬼馬表示要睇張考全嘅表現喇。