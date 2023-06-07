許瑋甯劉俊謙於新劇多對手戲 蘇慧倫拍完驗屍戲即發惡夢
日藉演員藤岡靛講到自己加入演呢齣劇，其實是一個美麗嘅誤會，佢話最初以為角色設定係由日本過嚟嘅檢察官，點知自己收到劇本見到滿滿嘅中文對白，先知自己當初聽錯咗，仲話呢次係一個挑戰，所以除咗提早飛到台灣學中文外，喺演出嘅空檔佢都會捉緊時間學中文。
至於自言好耐冇入劇組嘅蘇慧倫，今次喺劇中飾演法醫，佢話有日拍完一場驗屍戲後，當晚瞓教即刻發惡夢呀。
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