許瑋甯劉俊謙於新劇多對手戲 蘇慧倫拍完驗屍戲即發惡夢

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：由台灣演員許瑋甯主演嘅懸疑劇第一季大獲好評，第二季亦拍攝得如火如荼，呢日許瑋甯就連同劇中演員劉俊謙、王識賢、張再興、藤岡靛及蘇慧倫出席記招，許瑋甯仲同大家分享佢飾演嘅角色轉變，佢仲話呢次劇入面會同劉俊謙嘅戲份比較多，問到佢兩個會唔會有感情線？許瑋甯就鬼馬表示要睇張考全嘅表現喇。

日藉演員藤岡靛講到自己加入演呢齣劇，其實是一個美麗嘅誤會，佢話最初以為角色設定係由日本過嚟嘅檢察官，點知自己收到劇本見到滿滿嘅中文對白，先知自己當初聽錯咗，仲話呢次係一個挑戰，所以除咗提早飛到台灣學中文外，喺演出嘅空檔佢都會捉緊時間學中文。

至於自言好耐冇入劇組嘅蘇慧倫，今次喺劇中飾演法醫，佢話有日拍完一場驗屍戲後，當晚瞓教即刻發惡夢呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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