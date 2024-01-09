Benz雄嫁女！許紹雄傳授夫妻之道 26歲愛女新加坡擺喜酒邀黎芷珊任司...

無線娛樂新聞台報導：許紹雄（Benz雄）當年與太太龍嬿而因朋友聚會而認識，拍拖約7年後喺1992年結婚，二人育有愛女許惠菁（Charmaine）， 26歲女兒許惠菁與才俊男友Shane上月喺香港舉行婚宴，75歲Benz雄喺圈中人緣極廣，邀來視帝級人馬歐陽震華、馬德鐘、陳豪及郭晉安等，視后級就有宣萱、視后江美儀等到賀，現場星光熠熠，女兒許惠菁上周六在新加坡擺喜酒。