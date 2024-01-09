Benz雄嫁女！許紹雄傳授夫妻之道 26歲愛女新加坡擺喜酒邀黎芷珊任司…
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無線娛樂新聞台報導：許紹雄（Benz雄）當年與太太龍嬿而因朋友聚會而認識，拍拖約7年後喺1992年結婚，二人育有愛女許惠菁（Charmaine）， 26歲女兒許惠菁與才俊男友Shane上月喺香港舉行婚宴，75歲Benz雄喺圈中人緣極廣，邀來視帝級人馬歐陽震華、馬德鐘、陳豪及郭晉安等，視后級就有宣萱、視后江美儀等到賀，現場星光熠熠，女兒許惠菁上周六在新加坡擺喜酒。
許惠菁新加坡婚宴於當地一間五星級酒店舉行，由黎芷珊與新加坡藝人錢翰群擔任婚宴司儀。許惠菁喺IG有多條影片，當中有條影片見愛女翹住Benz雄手臂進場，愛女嘅婚紗既高貴又性感，另一條片見許紹雄致詞時寄語一對新人要夫妻間彼此同心。據當地傳媒報道指婚宴筵開20席，只有邀請至親好友出席，Benz雄好友吳岱融與鍾淑慧、許惠菁契媽韓馬利與杜燕歌亦有到賀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台