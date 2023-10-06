許靖韻自爆寫歌畀心儀男生 但可惜最終表白失敗

無線娛樂新聞台報導：許靖韻呢日去到電台為新歌宣傳，佢話首歌其實喺兩年幾前已經做好，當時首歌係想送畀朋友，面填詞同demo都係由許靖韻自己包辦，但當時填嘅係普通話版本，而公司聽完就反應唔太熱烈，所以許靖韻覺得係時間未到，直到早前搵到林若寧幫佢填廣東詞首歌先面世。