許靖韻自爆寫歌畀心儀男生 但可惜最終表白失敗
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無線娛樂新聞台報導：許靖韻呢日去到電台為新歌宣傳，佢話首歌其實喺兩年幾前已經做好，當時首歌係想送畀朋友，面填詞同demo都係由許靖韻自己包辦，但當時填嘅係普通話版本，而公司聽完就反應唔太熱烈，所以許靖韻覺得係時間未到，直到早前搵到林若寧幫佢填廣東詞首歌先面世。
問到首歌本身打算送畀邊個？許靖韻就自爆係送畀一個自己心儀嘅男仔，但可惜最後冇一齊到。嚟緊就會飛去美國演出，許靖韻話已經預咗會指Vlog嚟紀錄呢個旅程呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台