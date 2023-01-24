隋棠新片台灣賀歲檔上映 拉隊傳統市場宣傳

無線娛樂新聞台報導：隋棠 有份演出嘅新片會喺當地賀歲檔上映，日前一班演員就拉大隊去到傳統市場為新戲宣傳喇，而導演就話繼上次同隋棠合作之後，事隔八年再重臨舊地，加上大家終於可以除低口罩過年，所以希望大家入場一齊感受吓賀年嘅歡迎氣氛喇。