詹天文勁歌熱舞一改風格 同步準備公開試漸感壓力
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無線娛樂新聞台報導：平時比較文靜嘅 詹天文 近日推出跳唱新歌，大騷勁舞同小蠻腰令大家耳目一新，Windy呢日拍攝MV時，仲話歌曲內容自己都有唔少共鳴咁話呀。早前佢同一班同學合作演出歌劇嘅片段喺網上流傳之後，唔少人都驚訝Windy嘅音樂技巧，而呢日佢就話新歌以人生唔同階段都受到外力嘅雕刻塑造，不過心中應該要留返空間俾真正嘅自己咁話呀。
出年就要面對DSE考試嘅佢，就話要同步忙學業補課，又不時有唔同工作在身，的確有唔少壓力，不過自己依然樂在其中，會努力為考試加油呀。
正所謂幾忙都要俾自己放鬆吓 ，Windy早前就同家人去小休，仲去水上樂園玩返日，不過佢就話以前覺得非常刺激嘅體驗，如今已經覺得唔夠驚，突然驚覺自己可能已經大個女咁話呀。
網民點睇？
做好自己 不需要理會別人的看法
windy首新歌超正
❤❤❤❤
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台