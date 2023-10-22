詹天文勁歌熱舞一改風格 同步準備公開試漸感壓力

無線娛樂新聞台報導：平時比較文靜嘅 詹天文 近日推出跳唱新歌，大騷勁舞同小蠻腰令大家耳目一新，Windy呢日拍攝MV時，仲話歌曲內容自己都有唔少共鳴咁話呀。早前佢同一班同學合作演出歌劇嘅片段喺網上流傳之後，唔少人都驚訝Windy嘅音樂技巧，而呢日佢就話新歌以人生唔同階段都受到外力嘅雕刻塑造，不過心中應該要留返空間俾真正嘅自己咁話呀。