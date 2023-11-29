詹天文下月與《聲夢》重組開騷 爆After Class聖誕前再開騷
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無線娛樂新聞台報導：詹天文 呢日現身活動時，透露After Class有機會於下月舉行嘅《聲夢傳奇》演唱會當中合體，仲話非常期待再同一齊成長嘅大家同場演出，雖然暫時好多細節都尚未有定案，不過Windy就估計今次大家都會以全新面貌演出喇。
表演正值Yumi生日當日舉行，Windy就提到大家一定會為佢預備驚喜，仲叫大家要幫手保守秘密呀。呢日Windy同一班Fans聚會，當然唔少得演出推出冇耐嘅新歌《大雕刻家》，又現場教Fans歌曲嘅舞步呀。
After Class嘅新團歌，亦有望隨Chantel下月返港而同步推出，Windy呢日就指爭Gigi錄音應該就成事，又話After Class聖誕前夕會喺亞博演出，到時亦有機會為大家表演喇。明年就要應付DSE文憑試嘅佢，又話考慮新歌同樣會以強勁節拍為先，不過就因為考試所以可能要遲啲先再推出喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台