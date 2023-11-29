詹天文下月與《聲夢》重組開騷 爆After Class聖誕前再開騷

無線娛樂新聞台報導：詹天文 呢日現身活動時，透露After Class有機會於下月舉行嘅《聲夢傳奇》演唱會當中合體，仲話非常期待再同一齊成長嘅大家同場演出，雖然暫時好多細節都尚未有定案，不過Windy就估計今次大家都會以全新面貌演出喇。