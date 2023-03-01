詹天文憧憬校園戀愛 感激fans送上驚喜生日應援

無線娛樂新聞台報導：3月2號就係Windy詹天文嘅17歲生日，佢嘅一眾天文台為佢準備咗好多驚喜，除咗設計多款周邊產品外，仲幫佢買咗個巴士車身廣告，呢日仲包咗一間海景餐廳嚟同Windy開生日會，而Windy當然有趁機同fans嚟個近距離互動啦！見到fans咁用心幫自己搞生日會，Windy都話相當驚喜呀！