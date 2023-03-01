詹天文憧憬校園戀愛 感激fans送上驚喜生日應援
講到fans特意為佢製作嘅應援物品，Windy就話自己都有留意到，仲話因為fans花咗好多心機去設計，所以無論係車身廣告，定係其他應援物品佢都覺得好靚，Windy又話知道稍後fans仲準備咗燈箱等應援物品嚟應援佢嘅新歌，所以佢自己都期待緊呀。
Windy為劇集《新四十二章》獻唱片尾歌《原來寂寞得多》獲網民力讚，日前佢就為呢首歌拍攝MV，佢仲同我哋分享MV嘅故事，Windy話由於首歌係青春校園曲風，所以個MV都係喺學校度拍。由於首歌係講一個女仔寂寞時會同啲姐妹玩樂，又會諗起同自己鍾意嗰個男仔嘅小經歷，而家都係讀緊書嘅Windy，就話都會諗起自己校園嘅經歷，至於問到佢校園戀愛？Windy就話自己係好憧憬嘅，但奈何真係冇時間，加上就嚟考DSE，所以都係專注學業同工作先呀。
網民點睇？
支持Windy❤❤❤
支持原來寂寞得多、及新派台歌沒有你的新學期。加油, Windy。💜💜💜💪💪💪
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