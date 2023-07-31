Windy新歌即將推出一反形象 營商比賽一舉獲11萬生意

無線娛樂新聞台報導：一班年青女歌手好似 詹天文 李靖筠 張天穎 雲浩影 同新人 吳爾珈 呢日齊齊出席一個電台嘅音樂會，仲有特別嘉賓 區文詩 齊齊表演。近日Windy嘅好拍檔Chantel同Yumi分別推出新歌，原來Yumi亦都緊隨其後即將有新快歌推出，仲話同之前一首作品有好大反差呀。