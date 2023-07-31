Windy新歌即將推出一反形象 營商比賽一舉獲11萬生意
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無線娛樂新聞台報導：一班年青女歌手好似 詹天文 李靖筠 張天穎 雲浩影 同新人 吳爾珈 呢日齊齊出席一個電台嘅音樂會，仲有特別嘉賓 區文詩 齊齊表演。近日Windy嘅好拍檔Chantel同Yumi分別推出新歌，原來Yumi亦都緊隨其後即將有新快歌推出，仲話同之前一首作品有好大反差呀。
除咗唱歌同早前喺學校表演歌劇受到大家注目之外，Windy亦同同學參加一個創業比賽，結果仲有成11萬營業額，Windy就話自己負責銷售同市場推廣，不過就發現一啲都唔容易喇。
至於張天穎就啱啱自台灣參加音樂節返港，不過就可能因為天氣太熱，搞到佢有啲唔舒服，仲有一個拍攝秘密任務令佢覺得非常有趣呀。新人吳爾珈最近推出新歌，而拍MV獻出埋自己嘅螢幕初吻呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台