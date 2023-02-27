Windy Yumi現身戶外活動 努力學業同步準備推新歌

無線娛樂新聞台報導：Windy詹天文 Yumi鍾柔美 同 釗峰 仲有 林奕匡 呢日一齊出席一個戶外活動，仲喺現場為觀眾表演佢哋嘅歌曲。雖然Windy同Yumi要同時兼顧學業，不過原來近日佢哋都同時要為新歌做準備，Windy仲係拍MV拍到一半趕到現場呀。