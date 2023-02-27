Windy Yumi現身戶外活動 努力學業同步準備推新歌
Windy話新歌因為監製舒文高要求之下，所以先後錄足8次先完成，自己仲非常期待新曲推出同大家見面呀。至於Yumi就參加完運動會，早前已經話今年要盡情參與嘅佢，又同步為《超級毛特兒大賽》主持，仲要忙準備新歌，難怪Yumi話近日忙到不得了啦。
即將迎接17歲生日嘅Windy，連串慶祝活動已經開始，雖然正日3月2號要返學，不過就會同同學仔仲有家人正式慶祝吓喇。
釗峰 早前約齊 CAllstar 成員一齊支持 Soul Jase 嘅表演，原來仲係Jase嘅生日，仲話約齊現身表演就係大家俾佢嘅最大支持，又話之後會約埋一齊食飯見面呀。
雖然通關後唔少朋友都已經率先出埠旅行，不過Phil就反而話暫時未有打算出遊，因為今年已經安排好太多工作，所以今年就打算埋首工作，打算好好努力到明年先再放假休息呀。
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常見問題
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