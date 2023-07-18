Windy學校表現古典樂曲 與同學合演莫扎特展紮實功架
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無線娛樂新聞台報導：參加《聲夢傳奇》再成為After Class小花其中一位成員嘅 Windy 詹天文 自細就已經開習聲樂，中學亦入讀專注音樂發展嘅學校，難怪佢表現咁優異喇。早於5歲就開始學習正統聲樂嘅Windy，其實8歲已經同後來嘅隊友Yumi一齊喺比賽較勁，當時賽果一樣係叮噹馬頭，佢同Yumi分別得到比賽嘅季軍同亞軍。
近日有社交平台就將Windy喺學校嘅表演公開，Windy同一班同學仔合作演奏莫扎特歌劇《魔笛》當中嘅名曲《夜后》，一班同學分別演奏同指揮，而Windy則負責演唱，仲獲大批網友大讚呢班同學仔表現傑出，前途無限呀。
網民點睇？
Windy真係飆高音，屋企要收埋d玻璃杯，先可以播來睇！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台