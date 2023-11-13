詹雅雯無懼柏金遜來年開唱 運動半年操體能遇告唱跳Jolin作品
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無線娛樂新聞台報導：金曲歌后 詹雅雯 兩年前公開自己患有柏金遜症，呢日宣佈明年將第6度於台北小巨蛋展開新一次演唱會，雖然消息令唔少歌迷非常開心，不過同時亦令大家擔心佢嘅健康情況，呢日佢接受傳媒訪問時，就以非常好中氣回應，話自己狀態一流呀。
佢又指係台下觀眾賜予自己無限力量，仲話自己半年前已經開始活動操練，又話請大家可以好好放心呀。佢又提到今次會安排唱跳，仲準備挑戰蔡依林嘅舞曲，而嘉賓方面就尚未決定，因為仍然要密集開會安排呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台