詹雅雯無懼柏金遜來年開唱 運動半年操體能遇告唱跳Jolin作品

無線娛樂新聞台報導：金曲歌后 詹雅雯 兩年前公開自己患有柏金遜症，呢日宣佈明年將第6度於台北小巨蛋展開新一次演唱會，雖然消息令唔少歌迷非常開心，不過同時亦令大家擔心佢嘅健康情況，呢日佢接受傳媒訪問時，就以非常好中氣回應，話自己狀態一流呀。