[獨家]請一日假去旅行｜何沛珈林芷晴出發泰國 預告泳裝環節唔少得
壽星女Stephanie就當正自己今次出埠係公司嘅生日福利喇，疫情期間已經3年冇旅行嘅佢哋，仲話下次要加埋《香港小姐再競選》嘅另一拍檔 陳懿德 再去玩過咁話呀。佢哋今次原來係首次到訪港人至愛泰國，所以就話要介紹當地嘅最新熱點俾大家喇。
係女士又要去泰國，買嘢就係實唔少得嘅，佢哋為咗今次旅程仲特別學咗幾句泰文準備講價，仲話已經準備好大量小背心短裙仔仲有泳衣派福利，等大家眼睛食吓冰淇淋喎。
Roxanne除咗出埠拍旅遊節目之外，最近亦都被委以重任，成為《東張西望》嘅直播主持，佢呢日就話其實身處現場非常緊張，之前仲做咗唔少準備呀。
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