[獨家]請一日假去旅行｜何沛珈林芷晴出發泰國 預告泳裝環節唔少得

無線娛樂新聞台報導：關一開已經有唔少朋友磨拳擦掌準備出發去旅行喇，而全新旅遊節目《請一日假去旅行》亦都又去新一站拍攝，呢日 何沛珈 同 李芷晴 就現身機場準備出發去泰國，撞正係Stephanie 29+1生日，老友Roxanne就即場又跳又唱生日歌為佢慶祝，就知佢哋有幾興奮同開心啦。