戴祖儀爆麥美恩有色心冇色膽 安德尊親述韓國「買山」爆笑事件
李芷晴預告曼谷篇有許多火辣場面，著小背心、泳衣亮相，身邊戴祖儀即望一望自己上圍，佢續道：「終於知道點解唔係我去曼谷，我同Mayanne日日著住羽絨去咗好多唔同嘅地方，好多新嘅打卡同扮靚店舖，好適合大家去，韓國注重扮靚，有啲機望一望你，就知你要化啲咩妝。」
周奕瑋作為呢個節目唯一走男女組合嘅路線，好開心整個旅程拍攝感覺有啲似小日劇，李芷晴出發當日適逢生日，節目組安排去猛男餐廳慶生，一班小背心猛男太熱情，令李芷晴有啲招架唔住，周奕瑋主動問戴祖儀知唔知Mayanne喺韓國有冇艷遇，戴祖儀即叫Mayanne緋聞男友許文軒放心，指Mayanne係有色心冇色膽，問完OPPA拎IG轉頭就unfollow。
周奕瑋雖然冇艷遇，不過佢哋喺日本餐廳接受日本電視台訪問感到好興奮，周奕瑋遺憾未能用日語原聲出鏡：「配音咗日文出嚟，原來係講外國人都被餐廳吸引到，如果我哋日文太流利，可能怕我哋係『做媒』，就將我哋現場嘅廣東話配日文，我有啲失望。」
此外，安德尊早前作客一個節目時，自爆喺好拍檔宋芝齡推介下，喺韓國買咗一座山，呢日安德尊笑談買山事件：「個山係我叫佢影畀我，原來山下面有塊地，成個夾埋係一個山地，真係呀！係咪好笑！嚇到我死，嗰個幾百萬唔知等到幾時先開…算啦！係咁啦！」
網民點睇？
芷晴 ❤
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