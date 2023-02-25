請一日假去旅行｜麥美恩親解生日見家長定婚傳聞 周奕瑋日本營造CP感…
全新旅遊節目《請一日假去旅行》3月2號就正式首播，呢日早前去到唔同地方拍攝嘅主持，就一齊現身記者會為節目宣傳，仲分享咗好一段時間冇出埠之後嘅旅程所遇到嘅趣事呀。
而28號就36歲生日嘅 麥美恩 呢日就獲安排預先慶祝，日前佢同一班好友加埋緋聞男友 許文軒 同父母慶祝生日，仲被指已經被求婚，呢日Mayanne就親自回應，不過相識多年嘅 周奕瑋 仲有同遊韓國嘅 戴祖儀 就不置可否喇。
Mayanne同Joey去到韓國拍攝，仲一早講明要趁機會瘋狂Shopping，Mayanne就話所謂嘅求婚戒指係喺當地買，仲爆Joey竟然唔帶信用卡出門呀。而Jarvis同 001erica 就會以CP形象出現喺節目，佢仲被兩位女士追問同Erica發展成點呀。
而會以性感打扮同大家分享泰國有幾正嘅 何沛珈 同 李芷晴 ，喺預告片已經見到有幾Sexy喇，而佢哋到訪猛男餐廳仲眼界大開，搞到小鹿亂撞咁話。至於台灣嘅部份就有 余思霆 同金剛 再次合作，仲話會介紹冇咁多人識嘅推介地點呀。
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