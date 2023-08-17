柯震東於新片演黑道有脫衣戲 宋芸樺稱與春風感情線走純愛風
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無線娛樂新聞台報導：由九把刀執導，柯震東、宋芸樺、玖壹壹成員春風主演嘅電影，獲選為《夏日國際電影節》嘅開幕電影，呢日四位齊齊出席開幕禮為電影造勢。
舊年拍劇時被無人機誤傷臉部嘅柯震東，呢日依然貼住膠布出席，佢話傷口已經比之前好返好多，問到之前嘅陰影有冇好啲？柯震東話一齊都要慢慢嚟，可能拍多幾部劇會好啲。
今次擔大旗做男主角嘅春風，就話因為柯震東之前嘅票房成績太好，所以令佢頗有壓力。戲中春風同宋芸樺除咗有感情線外，佢哋仲會有床戲，不過宋芸樺就澄清佢哋喺戲中嘅感情線係最純嘅愛情，就連拖手戲都冇喎。而喺戲中會有脫衣戲嘅柯震東，被問到有冇為呢場戲而去操一操個body？佢就話因為角色嘅設定冇話一定要有六塊腹肌，所以一切自然就好。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台