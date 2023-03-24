謝君豪踏入60歲謹記時刻保持激情 王丹妮廖子妤精心送禮

無線娛樂新聞台報導：金馬影帝謝君豪呢日（23日）迎來60歲生日，特意舉辦「謝君豪影藝好友派對」，以「君豪」二字寫上「君臨天下，豪戲連場」，當晚邀來好友劉嘉玲與毛舜筠陪佢一齊切燒豬，鄧麗欣、王丹妮、廖子妤、谷德昭、張達明、陳國邦及栢天男等圈中人到賀。