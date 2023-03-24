謝君豪踏入60歲謹記時刻保持激情 王丹妮廖子妤精心送禮
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無線娛樂新聞台報導：金馬影帝謝君豪呢日（23日）迎來60歲生日，特意舉辦「謝君豪影藝好友派對」，以「君豪」二字寫上「君臨天下，豪戲連場」，當晚邀來好友劉嘉玲與毛舜筠陪佢一齊切燒豬，鄧麗欣、王丹妮、廖子妤、谷德昭、張達明、陳國邦及栢天男等圈中人到賀。
眾人一齊為佢獻唱生日歌，謝君豪覺得相當開心，佢近排有幾套作品先後上映，作品大獲好評，佢笑指過生日最開心係獲得長者搭車優惠價，目前仍要保持激情及青春，同時佢亦想發展攝影嘅興趣，開拓唔同領域，此外，王丹妮及廖子妤亦精心送上禮物畀前輩。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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