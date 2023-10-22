謝君豪獲演藝學院頒授榮譽院士 以自身經驗勉勵後輩
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無線娛樂新聞台報導：謝君豪呢日獲母校香港演藝學院頒授榮譽院士，表揚佢喺文化發展同表演藝術方面嘅成就，對演藝學院發展嘅貢獻，早前奪「華語戲劇盛典」舞台劇最佳男主角，謝君豪月內連奪兩項殊榮，可謂雙喜臨門。
謝君豪出道三十幾年以自身經驗勉勵後輩繼續努力，謝君豪感恩有老師教導、同學與同事令佢成長，只要鍾意同行好呢個過程，就會有意想不到嘅結果，謝君豪雖然畢業多年，不過佢經常返母校演出或授課，對母校劇院有一份親切感。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台