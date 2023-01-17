《毒舌大狀》巴士巡遊拎子華神紙牌造勢 謝君豪愛入場睇觀眾反應

無線娛樂新聞台報導：賀歲喜劇《毒舌大狀》將於年三十晚1月21日上映，呢日謝君豪、王丹妮、柏天男及楊偲泳等出席宣傳活動，更帶埋黃子華及廖子妤嘅紙牌，坐露天巴士巡遊造勢，導演吳煒倫希望票房追近《飯氣攻心》同《明日戰記》。