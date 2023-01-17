《毒舌大狀》巴士巡遊拎子華神紙牌造勢 謝君豪愛入場睇觀眾反應
謝君豪好期待入場謝票，睇吓觀眾反應，趁機與觀眾互動，而柏天男認為編劇將每個角色寫得好有層次，好開心有機會演呢個特別嘅角色，希望觀眾睇完覺得有驚喜。
王丹妮見優先場反應幾好，率先換短裙現身派福利，佢表示一開始已經講咗係每100萬票房就慢慢性感多啲，如果票房更好，就會有多啲「福利」。
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常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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