謝君豪未收樂悠卡心急享福利 阿蘇將放長假漫遊三個月

無線娛樂新聞台報導：香港唔少學童都因為家境問題，難以應付必須之外嘅興趣發展，呢日 謝君豪 蘇玉華 陳國邦 等就現身一個慈善活動，了解佢哋嘅生活同受支援後接受音樂訓練嘅成果喇。佢哋就話對現場小朋友嘅表現覺得非常感動可貴，希望大眾可以提供更多協助呀。