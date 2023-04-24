謝君豪未收樂悠卡心急享福利 阿蘇將放長假漫遊三個月
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無線娛樂新聞台報導：香港唔少學童都因為家境問題，難以應付必須之外嘅興趣發展，呢日 謝君豪 蘇玉華 陳國邦 等就現身一個慈善活動，了解佢哋嘅生活同受支援後接受音樂訓練嘅成果喇。佢哋就話對現場小朋友嘅表現覺得非常感動可貴，希望大眾可以提供更多協助呀。
早前踏入60歲嘅謝君豪凍齡有術，佢仲話感覺非常新鮮，仲猛話仲未收到樂悠卡所以未享受到2蚊就可以搭車嘅樂趣，所以非常心急呀。佢又話60歲人生好似一個新開始，但係暫時難以形容當中嘅感受喇。
同樣係好戲之人嘅佢哋，雖然近日未有合作，不過就齊齊準備出埠嘆世界，阿蘇就會去三個月悠長假期、君豪就會去英國見證愛女畢業、而國邦就會返泰國陪阿女喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台