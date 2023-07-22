獨家｜謝嘉怡越南池畔分享入行感受 廣東話突發猛進自爆擇偶標準
廣告
無線娛樂新聞台報導：《2023香港小姐競選》喺疫情遠離之後再次進行外景拍攝，而身為疫情最嚴重之時參選，要以視像形式參與部份面試嘅 謝嘉怡 ，今年就充當師姐親身陪住候選佳麗拍攝喇。緊密嘅拍攝日程之後，呢日Lisa終於可以休息返一陣游水放鬆吓，中學時身為校隊嘅佢，仲約埋喺當地由頭到尾直擊嘅 王鎮泉 傾吓偈喎。
加入娛樂圈一段時間，Lisa由護士化身為香港小姐，由蘇格蘭到香港，Lisa繼續用空餘時間繼續自己喜愛嘅唔同運動，亦不時都會拍片喺社交平台同大家分享生活，希望大家可以更加了解自己嘅真正一面呀。
出世後一直喺外國長大嘅Lisa，返港參選時廣東話非常麻麻，不過透過參與唔同演出拍攝，進步已經非常顯著，佢仲話令佢進步得最多嘅，就係早前同其他港姐一齊拍攝《不可能任務》嘅時候，因為幾個星期之間同幾個女仔日講夜又講，所以就進步神速喇。
雖然話叻咗，不過睇劇本始終要識多啲，加埋一個人孤身在香港，所以唔少人都叫Lisa快啲識返個男朋友，認為咁先係最快融入生活，而Lisa就話性格要外向聰明、靚仔大隻又聰明就最合要求喇。
Lisa嘅要求照睇公司都有唔少，不過佢就話自己對辦公室戀情有啲抗拒，但係同時又覺得圈外男士可能對藝人生活難以理解同配合喇。Lisa仲話自己自細已經知道要靠自己，所以男仔唔使太有錢，仲話希望以結婚前提同呢位真命天子交往呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台