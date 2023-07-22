獨家｜謝嘉怡越南池畔分享入行感受 廣東話突發猛進自爆擇偶標準

無線娛樂新聞台報導：《2023香港小姐競選》喺疫情遠離之後再次進行外景拍攝，而身為疫情最嚴重之時參選，要以視像形式參與部份面試嘅 謝嘉怡 ，今年就充當師姐親身陪住候選佳麗拍攝喇。緊密嘅拍攝日程之後，呢日Lisa終於可以休息返一陣游水放鬆吓，中學時身為校隊嘅佢，仲約埋喺當地由頭到尾直擊嘅 王鎮泉 傾吓偈喎。