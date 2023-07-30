謝安琪大仔轉眼中學畢業 細女演出超有天份隨心發展

無線娛樂新聞台報導：2007年同 張繼聰 結婚，之後誕下長子 張瞻 嘅 謝安琪 呢日現身一個護膚品活動，又提到轉眼乖仔轉眼已經16歲，上一個月仲一身筆挺西裝自中學畢業，呢日阿Kay就話估唔到平時唔太打扮嘅阿仔著起西裝非常有型，仲話佢非常有自己睇法呀。