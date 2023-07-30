謝安琪大仔轉眼中學畢業 細女演出超有天份隨心發展
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無線娛樂新聞台報導：2007年同 張繼聰 結婚，之後誕下長子 張瞻 嘅 謝安琪 呢日現身一個護膚品活動，又提到轉眼乖仔轉眼已經16歲，上一個月仲一身筆挺西裝自中學畢業，呢日阿Kay就話估唔到平時唔太打扮嘅阿仔著起西裝非常有型，仲話佢非常有自己睇法呀。
阿仔讀多兩年預科之後就會升讀大學，不過阿Kay就表明會由張贍自己決定未來路向，仲話會帶對運動科學有興趣嘅阿仔，去外地實際參觀吓唔同學校呀。
至於細女Kakaball 張靖 就似乎遺傳父母嘅演藝細胞，6歲已經對唱歌跳舞非常有興趣，就算拍廣告亦都完全唔怯場，仲識因應演出而調整自己表現，仲喺現場自得其樂，搞到阿Kay都大跌眼鏡呀。
網民點睇？
幾時俾佢既仔加入手足😅😂
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台