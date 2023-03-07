謝安琪勸老公送拖車作禮物 因活動重臨喜帖街心情七上八落

無線娛樂新聞台報導：謝安琪嘅老公張繼聰近年不時都會以一身有型打扮，配合佢嘅罕有電單車出門遊車河，不過日前阿聰就竟然喺12個鐘頭之內兩度壞車而需要拖車大佬幫手，呢日阿Kay現身一個公開活動，就提到今年生日願望係希望阿聰買部拖車作禮物，變相可以幫佢慳返啲拖車錢呀。