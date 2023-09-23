謝安琪稱拍戲辛苦暫拒仔女演出 Manson開心能與偶像合作

無線娛樂新聞台報導：謝安琪、泰迪羅賓、陳奐仁以及張進翹等呢日現身主演嘅電影宣傳，電影以音樂做題材，搵嚟靚媽Kay同十歲小鼓手演員陳諾霆Rondi飾演母子。Kay大讚Rondi係音樂天才，仲話套戲冇咗佢直頭唔能夠成事，讚到Rondi怕羞仔上身，相當搞笑！