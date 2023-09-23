謝安琪稱拍戲辛苦暫拒仔女演出 Manson開心能與偶像合作
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無線娛樂新聞台報導：謝安琪、泰迪羅賓、陳奐仁以及張進翹等呢日現身主演嘅電影宣傳，電影以音樂做題材，搵嚟靚媽Kay同十歲小鼓手演員陳諾霆Rondi飾演母子。Kay大讚Rondi係音樂天才，仲話套戲冇咗佢直頭唔能夠成事，讚到Rondi怕羞仔上身，相當搞笑！
Kay表示自己已經唔係第一次同小演員合作，而每次合作都相當愉快，記者問佢會唔會都心郁郁都畀自己仔女試吓拍戲？Kay就咁講：「其實都有人邀請我啲仔女演出，不過我自己覺得拍戲係辛苦，但如果真係有個角色，好似Rondi今次角色係非佢演出不可，咁我覺得都可以考慮吓，因為都係一個經驗，可以學到好多嘢！」
而Manson今次喺戲中就飾演Kay嘅粉絲，現實中Manson話佢都係Kay嘅忠粉，佢話年輕時聽過Kay唱一首英文歌，令佢印象好深刻，因為當時身邊好多朋友都係聽廣東歌，所以Kay就啟發咗佢。Manson仲自爆第一日見到Kay，已經同咗佢表白，佢話今次可以同Kay合作，真係好興奮！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台