謝安琪任環保大使乖囡參與廣告演出 跳舞讀對白冇難度大讚Kakaball表…
廣告
無線娛樂新聞台報導：謝安琪任環保大使乖囡參與廣告演出 跳舞讀對白冇難度大讚Kakaball表現不俗
謝安琪 呢日以環保大使身份現身一個超市活動，而乖囡 張靖 Kakaball 有份拍嘅廣告片亦喺現場播出，Kay現場見到亦都不斷甜笑，仲講明自己係偏心細女嘅媽咪，大讚佢表現好又得意，就算當日即場學宣傳對白同舞步都難佢唔到呀。
阿Kay又提到呢次囡囡有酬勞，仲Sweet到問身邊同事夠唔夠錢買樓俾媽咪住呀。而早前Kay主演嘅新片上映，老公 張繼聰 仲帶埋子女到場欣賞首映，力撐媽咪嘅演出，而佢哋仲大讚媽咪嘅表現呀。
呢日活動宣傳環保，阿Kay就話自己用唔同物品都非常愛惜，所以長期利用都慳唔少，加上其他細節，而子女就自細開始已經有唔少環保概念，希望佢哋會繼續同大家分享呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台