謝安琪爆老公偏心囡囡肉都赤 Stephy盼赴日宣傳電影順便旅行

無線娛樂新聞台報導：謝安琪 呢日同 鄧麗欣 仲有 洪嘉豪 一齊以大使身份現身一個環保活動，日前為細女張靖好好打扮一翻慶祝6歲生日，身在日本拍新戲嘅 張繼聰 就大讚可愛又話囡囡越大越似媽咪，不過阿Kay就爆阿聰嘅偏心令自己唔太滿意，「前世情人」囡囡仲因為爸爸唔喺香港而生日都流淚呀。