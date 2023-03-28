謝安琪爆老公偏心囡囡肉都赤 Stephy盼赴日宣傳電影順便旅行

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：謝安琪 呢日同 鄧麗欣 仲有 洪嘉豪 一齊以大使身份現身一個環保活動，日前為細女張靖好好打扮一翻慶祝6歲生日，身在日本拍新戲嘅 張繼聰 就大讚可愛又話囡囡越大越似媽咪，不過阿Kay就爆阿聰嘅偏心令自己唔太滿意，「前世情人」囡囡仲因為爸爸唔喺香港而生日都流淚呀。

Stephy主演嘅電影即將喺日本公映，呢日佢就提到希望可以藉機會飛往當地同影迷見面兼旅行喇，Stephy仲話如果第一次喺日本睇戲就係睇自己演出嘅作品，就一定係非常特別嘅體驗咁話呀。

早前Stephy同Kaho因為拍攝呢個環保活動嘅宣傳片而加深認識，仲希望可以再次合作，Kaho仲話如果有機會可以同Stephy喺戲劇演出合作或者唱歌就不得了咁話呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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