謝安琪爆老公偏心囡囡肉都赤 Stephy盼赴日宣傳電影順便旅行
Stephy主演嘅電影即將喺日本公映，呢日佢就提到希望可以藉機會飛往當地同影迷見面兼旅行喇，Stephy仲話如果第一次喺日本睇戲就係睇自己演出嘅作品，就一定係非常特別嘅體驗咁話呀。
早前Stephy同Kaho因為拍攝呢個環保活動嘅宣傳片而加深認識，仲希望可以再次合作，Kaho仲話如果有機會可以同Stephy喺戲劇演出合作或者唱歌就不得了咁話呀。
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