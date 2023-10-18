謝安琪偕新戲拍檔鬧市Busking 獲老公張繼聰讚演技即信心大增
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無線娛樂新聞台報導：謝安琪（Kay）、陳奐仁、泰迪羅賓及張進翹（Manson）等新戲拍檔，呢日拉大隊喺鬧市舉行busking，為佢哋主演嘅電影《4拍4家族》造勢，吸引唔少人圍觀。
Kay已有成十幾年冇喺街頭演出，今次busking令佢非常興奮，更以性感露腰裝亮相，獻唱電影歌曲，Kay喺戲中要演一個追求音樂夢嘅單親媽媽，Kay以金髮Rock女造型演出，當中更要大騷歌喉同琴技，Kay老公張繼聰有第一時間睇片支持老婆。
Kay聽到張繼聰大讚其演技冇得頂，頓時信心大增。而陳奐仁首次為角色留鬚，被Kay大讚係顏值擔當，令陳奐仁沾沾自喜。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台