張繼聰孖仔女組成最強應援團 肉赤老婆謝安琪捱凍拍新戲超辛苦
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無線娛樂新聞台報導：謝安琪、陳諾霆及泰迪羅賓等出席新戲首映禮，謝安琪即場與演員夾Band炒熱氣氛，獲老公張繼聰同一對寶貝仔女張膽與張靖（Kakaball）組成最強應援團到場支持。
謝安琪同張繼聰一家四口難得公開亮相，張繼聰仲同老婆面貼面放閃，不停向台下派心心，張繼聰喺拍攝期間不時探班，見證台前幕後付出嘅努力，佢好肉赤老婆捱凍拍攝時超辛苦，張繼聰坦言自己拍戲任勞任怨，但係佢睇老婆拍戲立即變咗另一個人，心痛老婆出盡招數，謝安琪亦自爆今次演出係向老公偷師。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台