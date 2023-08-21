謝安琪教子女煮食技巧 爆老公作曲當生日禮物甜爆

無線娛樂新聞台報導：謝安琪 呢日現身一個家電活動，身為人妻嘅Kay平時打理屋企之餘，仲會同一對子女齊齊合作，好似不時會同細囡 Kakaball 一齊下廚煮嘢食，而大囝亦一樣有學煮食。近日Kay推出以婚姻為主題嘅新歌，而呢首新作仲係由平時同佢網上日日曬過恩愛先得嘅老公 張繼聰 創作，呢首仲係阿聰送俾佢嘅生日禮物呀。