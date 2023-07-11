謝安琪談Coco離世眼濕濕 關心欣宜情緒給予遙遠擁抱

謝安琪談Coco離世眼濕濕 關心欣宜情緒給予遙遠擁抱

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：謝安琪（Kay）呢日出席音樂會，對於華語天后李玟（Coco）離世，Kay感到痛心及惋惜，盛讚Coco係一個好有正能量嘅人，佢回憶之前跟Coco相處點滴，Kay有啲眼濕濕。

Kay指二人常喺工作環境及籌款活動相遇，坦言呢幾日心情唔太好，對於Coco生前關心欣宜病況，Kay曾發訊息畀欣宜給予遙遠嘅擁抱；呢晚Kay擔任嘉賓，由於氣管敏感未癒，佢自認演出未夠完美。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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