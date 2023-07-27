謝東閔新歌親自製作及執導 余曉彤拍MV落水鬧出連串笑料
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無線娛樂新聞台報導：謝東閔（Brian）新歌《同在》剛推出，今次邀請潛水教練余曉彤（Hidy）做MV主角，二人喺漆黑當中挑戰水中拍攝，謝東閔為新歌獻出連串嘅第一次。
謝東閔親自製作及執導，希望盡量參與製作等大家有共鳴，呢次音樂風格好唔同，余曉彤喺水底拍攝經驗豐富，跟對手拍攝MV係第一次，雖然余曉彤一落水發生驚險事，幸好最後順利完成，余曉彤笑稱喺水底視力模糊，差啲錫到個攝影師。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台