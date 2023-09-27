謝雪心分享難忘探訪 方伊琪中秋聚天輪

無線娛樂新聞台報導：謝雪心 同 方伊琪 一直致力行善，佢哋一齊應邀擔任慈善獎券開售嘉賓。就快中秋佳節，心姐將四出到老人院探訪，希望同一班老友記預祝中秋，仲話日前到訪一間為失明老友記而設嘅院舍，由於老友記係因為各種原因而後天失明，所以大家都睇過自己演出，嗰日老友記們知道佢到場，大家都捉緊佢對手，令心姐都覺得特別感動。