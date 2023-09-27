謝雪心分享難忘探訪 方伊琪中秋聚天輪
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無線娛樂新聞台報導：謝雪心 同 方伊琪 一直致力行善，佢哋一齊應邀擔任慈善獎券開售嘉賓。就快中秋佳節，心姐將四出到老人院探訪，希望同一班老友記預祝中秋，仲話日前到訪一間為失明老友記而設嘅院舍，由於老友記係因為各種原因而後天失明，所以大家都睇過自己演出，嗰日老友記們知道佢到場，大家都捉緊佢對手，令心姐都覺得特別感動。
劇集《你好，我的大夫》熱播中，唔少演員都話要幫人針炙係好大壓力，喺劇中飾演著名內科中醫師嘅心姐，都要為丈夫施針，仲要喺頭殼頂落針，雖然現場有專業中醫師教路，不過心姐都話係好緊張呀。
方伊琪可以話係呢個慈善活動嘅常客，所以同各個單位代表都相熟。就快到中秋佳節，方伊琪除咗有啲工作要做之外，就會返去媽咪屋企同家人食飯賞月，講到怕唔怕食得太多月餅要減肥，佢就講笑話「我嘅字典好少keep fit，因為我食極都唔肥。」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台