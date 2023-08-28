心姐北上拍新作阿Bob出埠棟篤笑 龍婷任嘉賓再傳歌唱比賽錦囊
廣告
無線娛樂新聞台報導：謝雪心 呢日同 林盛斌 仲有 龍婷 等人現身一個慈善活動，早前完成《靈戲逼人》演出嘅佢，呢日就透露將北上拍攝新作，仲話近日獲頒一個健康獎，證明自己持之以恒運動獲得大家認同，往後會繼續堅持咁話呀。
至於阿Bob嘅太太早前帶埋子女飛往加拿大放暑假，雖然只係短短幾星期，不過已經令佢掛心到不得了，仲覺得非常孤單，好在近日佢哋終於返港，但係之後又輪到自己要出發，去唔同地方舉辦自己嘅Talk Show巡迴呀。
呢日龍婷就負責擔任表演嘉賓，為現場朋友獻唱，即將為紀念 顧嘉煇 同 黃霑 紀念演唱會演出嘅佢，仲透露到時嘅演出內容，更加話兩位大師嘅歌曲都耳熟能詳。呢日佢仲向《好聲音2》嘅參加者傳授少貼士，希望大家比賽順利呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台