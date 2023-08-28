心姐北上拍新作阿Bob出埠棟篤笑 龍婷任嘉賓再傳歌唱比賽錦囊

無線娛樂新聞台報導：謝雪心 呢日同 林盛斌 仲有 龍婷 等人現身一個慈善活動，早前完成《靈戲逼人》演出嘅佢，呢日就透露將北上拍攝新作，仲話近日獲頒一個健康獎，證明自己持之以恒運動獲得大家認同，往後會繼續堅持咁話呀。