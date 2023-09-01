關禮傑分享凍齡秘訣 謝雪心為孔子後人分享北上主持開筆禮
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無線娛樂新聞台報導：謝雪心同關禮傑呢日出席一個健康品牌頒獎禮，71歲心姐無論樣貌及身形均保養得宜，連心境都好年輕，早前以cosplay出席另一活動，引起網民熱烈討論，佢認為cosplay可以增加親子互動。
心姐身為孔子第76代後人，早前去紹興孔子廟為香港學生主持開筆禮，佢有講今次行程嘅感受，而同場61歲關禮傑則分享凍齡秘訣，認為心態正面好重要，令自己身體更加健康，關禮傑同愛女關楓馨早前父女檔上旅遊節目《同屋企人去旅行》，關禮傑希望之後有更多合作機會，不過內容就唔好太感性。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台