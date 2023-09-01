關禮傑分享凍齡秘訣 謝雪心為孔子後人分享北上主持開筆禮

無線娛樂新聞台報導：謝雪心同關禮傑呢日出席一個健康品牌頒獎禮，71歲心姐無論樣貌及身形均保養得宜，連心境都好年輕，早前以cosplay出席另一活動，引起網民熱烈討論，佢認為cosplay可以增加親子互動。