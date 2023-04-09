謝霆鋒罕回鋒菲戀情被關注 預告與張學友新作年底上映
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無線娛樂新聞台報導：謝霆鋒與王菲自從2014年復合，二人越愛越高調，早前佢哋喺機場拖手，愛得甜蜜，呢日霆鋒現身上海一個品牌代言活動。
被問會唔會覺得fans過度打擾生活，霆鋒稱好珍惜fans嘅熱情，要視乎打擾嘅程度，霆鋒預告與張學友合作嘅新戲將於年底上映，同時希望過幾個月可以推出新歌。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台