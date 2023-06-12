譚俊彥崔建邦挑戰越野馬拉松 奶仔叫補給兵朱智賢帶港男嚟幫手

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：譚俊彥、崔建邦、江嘉敏等呢日出席《苗圃挑戰12小時2023啟動禮》，佢哋將會喺12小時內，挑戰內完成42公里越野馬拉松。

譚俊彥囝囝早前奪得兩個普通話比賽獎項，令譚俊彥覺得恩惠嘅同時，亦都好感謝太太畀好多時間陪伴囝囝，佢又分享自己同一對仔囡相處時嘅對話，仲爆囝囝想做韓仔呀！

而講到今次嘅越野馬拉松挑戰，崔建邦就話雖然難度好高，不過佢話譚俊彥應承咗自己，喺佢頂唔順嘅時候會孭佢呀。

江嘉敏就話自己從來未参加過任何馬拉松活動，佢高自己當初答應完全係一個誤會，江嘉敏又指為咗到時唔做豬隊友，而家已經開始做訓練喇。至於自言到時做「補給兵」嘅朱智賢，笑言會帶齊物資去補給隊友，物邊嘅 奶仔 方紹聰 即插嘴叫對方到時帶啲港男嚟抬江嘉敏落山呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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