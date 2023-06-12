譚俊彥崔建邦挑戰越野馬拉松 奶仔叫補給兵朱智賢帶港男嚟幫手
譚俊彥囝囝早前奪得兩個普通話比賽獎項，令譚俊彥覺得恩惠嘅同時，亦都好感謝太太畀好多時間陪伴囝囝，佢又分享自己同一對仔囡相處時嘅對話，仲爆囝囝想做韓仔呀！
而講到今次嘅越野馬拉松挑戰，崔建邦就話雖然難度好高，不過佢話譚俊彥應承咗自己，喺佢頂唔順嘅時候會孭佢呀。
江嘉敏就話自己從來未参加過任何馬拉松活動，佢高自己當初答應完全係一個誤會，江嘉敏又指為咗到時唔做豬隊友，而家已經開始做訓練喇。至於自言到時做「補給兵」嘅朱智賢，笑言會帶齊物資去補給隊友，物邊嘅 奶仔 方紹聰 即插嘴叫對方到時帶啲港男嚟抬江嘉敏落山呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！