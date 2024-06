譚俊彥慶祝女兒九歲生日，網民讚其文采飛揚

女兒生日慶典分享

無綫視帝譚俊彥(Shawn),以其家庭為中心的形象深入人心,經常透過社交媒體展示家庭的溫馨時刻。三年前,他在獲得視帝殊榮時,曾在頒獎臺上感謝家人,並向全世界宣布:「老婆你係我嘅全部」,這番話至今仍讓許多人津津樂道。

最近,譚俊彥的女兒譚晴(Renee)慶祝了她的九歲生日。譚俊彥和他的太太在Instagram上分享了慶生的照片,並用一連串精心挑選的詞句表達對女兒的愛慕:「My baby girl is glowing in the 9!寶貝,你的九歲在發光啊!你把時間分給書籍、分給音樂、分給陽光鮮花,和月光大海,分給你對這個世界的熱愛。你勇敢善良獨立清醒,你冷靜跳躍天真爛漫,你的美好獨一無二。願你的每一歲都奔走在熱愛裏,我們永遠愛你!永遠欣賞你!Happy birthday my baby Renee!」他們也對參加派對的朋友表示感謝,「替Renee多謝每一位來分享這份快樂的好朋友,人生路漫漫,每一段同行路都很珍貴,願你們繼續同行、繼續快樂!」

網民對譚俊彥文采的讚賞

這次生日慶典的亮點之一是譚俊彥的文采。許多網民對他的排比句式表示讚賞,認為他的中文造詣非常高,同時也開玩笑說感謝譚俊彥讓他們學會了這種獨特的讚美方式。當晚的另一個驚喜是由龔嘉欣帶來的生日蛋糕,她也在社交媒體上留言:「祝Renee生日快樂,希望她有一個開心難忘嘅生日會。千萬不要客氣,謝謝你們把這麼重要的日子交給我。」