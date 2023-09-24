譚嘉儀向老友記派月餅 與林鈓洧陳楨怡送暖應節

無線娛樂新聞台報導：中秋節就快到喇，譚嘉儀、林鈺洧同陳楨怡為咗令長者們可以溫暖迎中秋，三位就聯同慈善機構合作，結伴到深水埗派月餅。今年嘉儀同柏檔合作推出月餅品牌，除咗行善之外，佢今次亦有親手製作月餅，呢份愛心真係帶畀一班老友記無比嘅溫暖呀。雖然天氣暑熱，但三位美女無懼汗流夾背，仲話身體力行做善事嘅感覺令佢哋好爽快。