譚嘉儀向老友記派月餅 與林鈓洧陳楨怡送暖應節
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無線娛樂新聞台報導：中秋節就快到喇，譚嘉儀、林鈺洧同陳楨怡為咗令長者們可以溫暖迎中秋，三位就聯同慈善機構合作，結伴到深水埗派月餅。今年嘉儀同柏檔合作推出月餅品牌，除咗行善之外，佢今次亦有親手製作月餅，呢份愛心真係帶畀一班老友記無比嘅溫暖呀。雖然天氣暑熱，但三位美女無懼汗流夾背，仲話身體力行做善事嘅感覺令佢哋好爽快。
Denice、Celina同嘉儀又各自分享中秋節會點樣度過，Denice 習慣每年中秋節都會親自買材料自製湯圓，而Celina就最愛流心奶皇月餅，但佢為免食太多影響身型，已經計劃定要keep fit。嘉儀就會同屋企人食月餅過節，團團圓圓。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台