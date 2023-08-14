譚嘉儀35歲生日獲fans辦粉紅派對 趁醉邀張頴康任神秘嘉賓
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無線娛樂新聞台報導：8月13號係譚嘉儀35歲生日，fans喺偶像生日前夕提前為佢慶生，舉行一個「Barbie風」粉紅派對生日派對，譚儀呢日化身迷人Pink Lady出席，更獻唱答謝fans厚愛。
嘉儀呢日邀請神秘嘉賓張頴康現身，佢好感謝張頴康應約，張頴康笑言嘉儀係趁醉提出邀請，而張頴康為免獻醜拒開金口，只肯跟現場fans玩遊戲，當聽到嘉儀之前教「魔音」馮盈盈唱歌，張頴康就打蛇隨棍上，叫嘉儀幫忙教阿女唱歌。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台