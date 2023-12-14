譚嘉儀接到阿嫂花球 聖誕節感情未有着落
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無線娛樂新聞台報導：聖誕將至，譚嘉儀為配合節日氣氛，以一身鮮紅色貼身裙現身慈善晚宴擔任表演嘉賓，佢話自己好鍾意聖誕節，畀佢一種好浪漫嘅感覺，又可以同家人食大餐，講到今年有冇另一半同佢過呢個浪漫節日時，佢就話暫時都係同家人浪漫。
嘉儀嘅哥哥早前啱啱結婚，嘉儀仲接到阿嫂拋出嘅花球，先後接過兩次花球嘅佢，就承認有被家人催婚，不過一切都係順其自然，佢仲講笑話歡迎大家邀請佢去婚禮獻唱，不過就唔使接花球。講到新一年嘅計劃，嘉儀就預告下年會同新嘅製作班底合作推出新歌，希望到時可以令大家耳目一新嘅感覺。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台