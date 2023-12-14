譚嘉儀接到阿嫂花球 聖誕節感情未有着落

無線娛樂新聞台報導：聖誕將至，譚嘉儀為配合節日氣氛，以一身鮮紅色貼身裙現身慈善晚宴擔任表演嘉賓，佢話自己好鍾意聖誕節，畀佢一種好浪漫嘅感覺，又可以同家人食大餐，講到今年有冇另一半同佢過呢個浪漫節日時，佢就話暫時都係同家人浪漫。