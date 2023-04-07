譚嘉儀 冼靖峰新歌用心鑽研唱假音 谷婭溦揀歌鬧出笑話

冼靖峰新歌用心鑽研唱假音 谷婭溦揀歌鬧出笑話

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：譚嘉儀、谷婭溦、鍾柔美、詹天文、冼靖峰、何晉樂及林智樂等一眾歌手呢日現身為音樂會綵排，由Johnny Yim擔任音樂總監，佢哋要向唔同年代嘅粵語流行經典致敬，鍾柔美演繹拿手跳唱歌，同時預告快將推出新歌。

冼靖峰亦有新歌推出，一直用心鑽研新唱腔，希望突破以往嘅框架挑戰唱大量假音，詹天文今次
挑戰王菲、容祖兒唱過嘅金曲，何晉樂最近都有新嘗試，擔任音樂節目主持，事前準備工夫做到足；谷婭溦今次揀歌鬧出笑話，完全唔知經理人幫佢揀咗！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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