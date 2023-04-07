冼靖峰新歌用心鑽研唱假音 谷婭溦揀歌鬧出笑話

無線娛樂新聞台報導：譚嘉儀、谷婭溦、鍾柔美、詹天文、冼靖峰、何晉樂及林智樂等一眾歌手呢日現身為音樂會綵排，由Johnny Yim擔任音樂總監，佢哋要向唔同年代嘅粵語流行經典致敬，鍾柔美演繹拿手跳唱歌，同時預告快將推出新歌。