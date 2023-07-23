譚嘉儀HiFi翻唱新碟即將推出 與阮政峰為地區匯演任嘉賓
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無線娛樂新聞台報導：譚嘉儀 同 阮政峰 呢日一齊為一個匯演擔任嘉賓，身穿紫色短裙嘅嘉儀仲大唱佢幾首歌曲，佢仲話希望大家明白世上有愛，就算有咩不如意都一定有方法解決咁話。嘉儀又話近日先後推出幾首翻唱歌曲，收錄各首歌曲嘅HiFi碟仲好快就會推出市面喇。
而 阮政峰 除咗平時演戲之外，其實周身刀乜都識，功夫魔術都難佢唔到，連呢日唱歌都表現唔錯，不過原來佢為咗表演都特別向老師補課，不過就話耐唔時表演吓就尚算應付到，要向歌唱發展就要再練習吓先得咁話呀。
網民點睇？
阮政峰:我地好喜歡你在愛回家的造型, 你好有上進心又好努力, 加油呀 ！加拿大觀眾支持你, 祝演藝事業更順暢 ! 🇨🇦🇨🇦🇨🇦
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台