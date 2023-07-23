譚嘉儀HiFi翻唱新碟即將推出 與阮政峰為地區匯演任嘉賓

無線娛樂新聞台報導：譚嘉儀 同 阮政峰 呢日一齊為一個匯演擔任嘉賓，身穿紫色短裙嘅嘉儀仲大唱佢幾首歌曲，佢仲話希望大家明白世上有愛，就算有咩不如意都一定有方法解決咁話。嘉儀又話近日先後推出幾首翻唱歌曲，收錄各首歌曲嘅HiFi碟仲好快就會推出市面喇。