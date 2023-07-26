譚嘉儀HiFi碟重唱多首經典歌 拍MV全新方式演繹經典

無線娛樂新聞台報導：不時會喺網上頻道Cover唔少歌曲嘅 譚嘉儀 ，今年將會推出一張HiFi翻唱新碟，近日佢就為當中三首歌曲分別拍攝MV，嘉儀仲以唔同風格上陣拍攝。由輕快嘅《早晨》、深情嘅《I Will Always Love You》仲有哀怨嘅《夜機》，嘉儀就話特別選擇唔同類型嘅歌曲拍攝喇。