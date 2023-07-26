譚嘉儀HiFi碟重唱多首經典歌 拍MV全新方式演繹經典
廣告
無線娛樂新聞台報導：不時會喺網上頻道Cover唔少歌曲嘅 譚嘉儀 ，今年將會推出一張HiFi翻唱新碟，近日佢就為當中三首歌曲分別拍攝MV，嘉儀仲以唔同風格上陣拍攝。由輕快嘅《早晨》、深情嘅《I Will Always Love You》仲有哀怨嘅《夜機》，嘉儀就話特別選擇唔同類型嘅歌曲拍攝喇。
要喺咁多歌曲中選出10首歌，佢就話非常困難，至於要翻唱世界級歌后雲妮侯斯頓(Whitney Houston)嘅一代經典，嘉儀就話同《夜機》一樣，決定以柔情同另一種方式演繹另一種韻味喇。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台