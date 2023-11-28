新女團Me&秘密受訓兩年 黃淑蔓學舞曾一度心灰崩潰
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無線娛樂新聞台報導：全新女團Me&籌備兩年近日終於出道，成員譚旻萱（Mandy）、黃淑蔓（Feanna）及連家穎（Vian），Feanna同Mandy雖然早就出道，不過兩年前佢哋接受秘密任務，喺香港遙距跟韓國老師學跳舞，今年1月更到韓國正式受訓。
三女非常難忘受訓日子，Feanna同Mandy最先入團，後來Vian加入，Feanna坦言一開始見面有啲尷尬，後來佢哋一齊相處慢慢培養出默契，Feanna回想學舞期間曾一度心灰崩潰，幸好有Mandy同Vian安慰。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台