新女團Me&秘密受訓兩年 黃淑蔓學舞曾一度心灰崩潰

無線娛樂新聞台報導：全新女團Me&籌備兩年近日終於出道，成員譚旻萱（Mandy）、黃淑蔓（Feanna）及連家穎（Vian），Feanna同Mandy雖然早就出道，不過兩年前佢哋接受秘密任務，喺香港遙距跟韓國老師學跳舞，今年1月更到韓國正式受訓。