譚玉瑛新片化老妝唔擔心傷皮膚 太保自言時運高鬼都怕佢
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無線娛樂新聞台報導：唔少恐怖電影都會揀喺農曆七月上影，而譚玉瑛同太保呢日就出席有份演出嘅懸疑驚悚電影首映禮，吸引大批影迷到場支持。
首次同太保哥合作嘅譚玉瑛，喺訪問中同對方互笠高帽，自稱細細個就睇譚玉瑛主持兒童節目嘅太保，就話希望落今次同對方合作會有火花，佢仲讚譚玉瑛嘅演技好好呀！
喺戲入面要化老妝嘅譚玉瑛，就表示雖然化老人妝會影響到皮膚，但係自己就完全唔介紹，仲話呢個經驗好有趣呀。
唔少人都話拍靈異電影會較易遇到靈異事件，不過太保就話自己時運高，鬼都怕咗佢，但係佢就有分享下朋友嘅靈異事件喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台