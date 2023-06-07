溫拿8月舉行告別騷 陳友因中暑缺席宣傳
阿倫指早前佢哋喺赤柱做busking，由於喺中午時間錄影，陳友打鼓太落力，加上當日天氣酷熱，不小心中暑！鍾鎮濤稱呢件事都提醒咗佢哋開騷前要多啲注意身體，保持最佳狀況。
鍾鎮濤又指佢哋嚟緊開會討論，佢哋笑言要從100首歌當中挑選最多40首演唱會歌曲，溫拿預告會巡迴演出，屆時佢哋各人有突破演出，鍾鎮濤透露陳友唱Solo。
網民點睇？
温拿最喜歡1976年歌曲（大家樂）黃霑作曲作詞，當時電影（大家樂）南昌戲院睇，8歲，温拿演唱會很少唱（大家樂），温拿5人冷門葉智強很少說話，8月份演唱會聽到歌曲（大家樂）6日6月2023年
期待8月演唱會
好期待👍
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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