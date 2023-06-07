譚詠麟 溫拿8月舉行告別騷 陳友因中暑缺席宣傳

溫拿8月舉行告別騷 陳友因中暑缺席宣傳

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：譚詠麟（阿倫）、彭健新、鍾鎮濤及葉智強呢日現身溫拿演唱會記招，宣佈於8月喺紅館舉行告別騷，邀請唔少好友睇騷，而陳友因中暑缺席宣傳。

阿倫指早前佢哋喺赤柱做busking，由於喺中午時間錄影，陳友打鼓太落力，加上當日天氣酷熱，不小心中暑！鍾鎮濤稱呢件事都提醒咗佢哋開騷前要多啲注意身體，保持最佳狀況。

鍾鎮濤又指佢哋嚟緊開會討論，佢哋笑言要從100首歌當中挑選最多40首演唱會歌曲，溫拿預告會巡迴演出，屆時佢哋各人有突破演出，鍾鎮濤透露陳友唱Solo。

網民點睇？

温拿最喜歡1976年歌曲（大家樂）黃霑作曲作詞，當時電影（大家樂）南昌戲院睇，8歲，温拿演唱會很少唱（大家樂），温拿5人冷門葉智強很少說話，8月份演唱會聽到歌曲（大家樂）6日6月2023年

期待8月演唱會

好期待👍

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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